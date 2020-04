Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale per l'impegno e l'attenzione nei confronti della struttura

Arrivano buone notizie da Francavilla in Sinni, dove sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati nella casa di riposo Colleverde, che hanno dato esito negativo. Di seguito il messaggio pubblicato dal comune sulla propria pagina Facebook: "Sono lieta di comunicare, con grande sollievo, che l'esito dei tamponi effettuati sugli ospiti e sul personale della casa di riposo "Colleverde" di Francavilla in Sinni, è risultato negativo per tutti. Colgo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione Comunale per l'impegno e l'attenzione, nei nostri confronti, permettendo così alla nostra struttura di effettuare i dovuti controlli, al fine di garantire la nostra sicurezza ma, soprattutto, quella dei nostri ospiti.

Ringrazio tutti i collaboratori della struttura che, con professionalità, impegno, dedizione e grande senso di sacrificio continua a lavorare prestando assistenza a tutti gli ospiti. Abbiamo condiviso momenti di tensione e paure non sempre semplici da gestire, ma che insieme abbiamo affrontato e superato. Quindi il mio invito è quello di continuare a collaborare e lavorare con la serietà e l'impegno che ci e vi contraddistingue. A chi purtroppo ha avuto esito positivo, è a loro che voglio esprimere tutta mia vicinanza, con l'augurio che questo periodo buio ed estremamente delicato si concluda al più presto e nel migliore dei modi per tutti. Rosetta Pompea Carlomagno".