Un lavoro di gruppo che sancisce la forza di volontà del suo presidente Francesco Violante e dei suoi volontari

L'associazione di Protezione Civile Guardia Nazionale Zepa Onlus di Nova Siri sta operando sul territorio per l'emergenza sanitaria Covid 19. I volontari impiegati nella lotta contro il coronavirus sono una trentina, a turnazione h24. Un lavoro di gruppo che sancisce la forza di volontà del suo presidente Francesco Violante e dei suoi valorosi operatori, che specifichiamolo sono in pieno regime di volontariato. Il lavoro di presidio del territorio che vede i volontari Zepa sulle principali vie di accesso alla cittadina jonica, sta funzionando, tant'è che i casi di Coronavirus al momento, sono abbastanza limitati.

"Il momento che stiamo vivendo -afferma Francesco Violante, presidente dell'associazione di Protezione Civile Guardia Nazionale Zepa Onlus - è uno dei momenti più difficili che la storia possa ricordare e noi siamo qui H24 per assistere e proteggere la popolazione. Gli sforzi finora fatti non devono essere vanificati. Pertanto l'invito di tutti noi dell'associazione è quello di restare a casa perchè questo è l'unico modo per combattere questo nemico invisibile. Mi sento in obbligo - conclude Violante - di fare un ringraziamento al coraggio e alla disponibilità di tutti i miei volontari".

Claudio Sole