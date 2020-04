Incendio in un seminterrato. Intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti oggi a Baragiano per un incendio all'interno di un' abitazione divampato verso le quattro del pomeriggio.

L'intervento è stato effettuato con una autopompa, un fuoristrada ed un carro aria per un totale di sei unità. grazie all'ausilio di questi mezzi i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del locale posto in seminterrato adibito a tavernetta. I piani superiori non hanno subito danni, anche perchè i proprietari, che erano in casa, accortisi dell'incendio hanno subito dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.