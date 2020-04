Per assenza di liquidità molti commercianti e imprenditori potrebbero essere tentati di rivolgersi ai signori dell’usura

La fase della ripartenza, in Basilicata, potrebbe essere terreno fertile per usura e criminalità organizzata. Un terreno economico molto fragile potrebbe invogliare i vari sistemi criminali, in particolare l’usura, a nuove infiltrazioni. Per assenza di liquidità molti commercianti e imprenditori potrebbero essere tentati di rivolgersi ai signori dell’usura. Per questa ragione il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, qualche giorno fa ha promosso un incontro con l’Osservatorio regionale, l’associazione libera, la fondazione antiusura monsignore Cavalla e l’Abi, l’associazione bancaria italiana, per parlare di prevenzione del fenomeno dell'usurae per fare il punto della situazione nell’attuale periodo di emergenza verificando l'attività di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità. Aiuti di Stato lenti rispetto alle velocità con cui agiscono gli usurai. Prestiti statali che molte volte si aggiungono a situazioni debitorie già gravose per l’imprenditore ha indicato Gianfranco Mancini dell’ABI.

Ma la parola chiave dell’incontro è stata: allora come ripartire? Don Marcello Cozzi, presidente di Libera, presente all’incontro scommette su alcune parole: “la prima, moratoria sulle situazioni debitorie. poi fondo perduto e infine quella indicata da Papa Francesco, reddito universale. Soltanto con questi due termini si può pensare di ripartire”. Parlando di fragilità economica si è parlato anche dei 14 operai della CMD di Atella con contratto a termine determinato scaduto a dicembre 2019 con l’impegno dell’azienda per la stabilizzazione ad aprile 2020 che non vi è stata. Il documento finale stilato dalle parti prevede un impegno per una precisa prevenzione del fenomeno criminale per una regolare ripresa economica.

Oreste Roberto Lanza