Entrati in casa da una finestra hanno trovato l'uomo che viveva da solo in casa senza vita

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella mattinata di oggi poco dopo le ore 10.00, sono intervenuti a San Costantino Albanese per soccorrere un uomo di circa 80 anni che viveva da solo, non rispondendo al citofono ha allarmato il Sindaco Renato Iannibelli che ha richiestosubito l'intervento telefonando al 115.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Terranova del Pollino su segnalazione della Sala Operativa VV.F. di Potenza, subito si sono diretti sul posto in piazzale Europa. Con l'ausilio di una scala sono entrati nell'appartamento attraverso il balcone per permettere al personale sanitario di verificare lo stato di salute dell'ottantenne.

Purtroppo per lui non ce stato nulla fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I Vigili del fuoco, sono intervenuti con un'autopompa, un fuoristrada ed uno snorkel (piattaforma aerea) con sei unità.