Il giovane ragazzo è stato ritrovato senza vita in un casolare poco distante dal centro abitato di Tramutola

Grave fatto di cronaca accaduto a Tramutola, dove un 27enne M.B. è stato ritrovato morto in un casolare in località "Croce". La macabra scoperta dopo che si erano perse le sue tracce da diverse ore, è avvenuta nella tarda mattinata di oggi con il ragazzo che avrebbe lasciato scritto un biglietto spiegando le ragioni del suo gesto. Da una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe impiccato.

Gli amici lo descrivono come un ragazzo tranquillo, lavorava come manutentore di macchinari industriali e viveva in famiglia insieme a due sue sorelle. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto nei dettagli e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sgomento nel piccolo centro della Val d'Agri dove il ragazzo era molto conosciuto ed apprezzato per la sua cordialità con tutti.

Claudio Sole