Fortunatamente le sue condizioni di salute al momento sono stabili

"Purtroppo a Pomarico dobbiamo registrare un caso di positività al coronavirus". Sono queste le parole iniziali del messaggio su Facebook del sindaco Francesco Mancini che annuncia il primo caso in assoluto all'interno della sua comunità.

"Per fortuna le sue condizioni di salute al momento sono stabili. Gli uffici preposti si sono già attivati per ricostruire la catena dei contatti che ha avuto il contagiato: a noi non resta che continuare a mantenere le distanze di sicurezza, rispettare le norme igieniche già comunicate e stare a casa per evitare che la situazione si complichi”.