I due nuovi casi sono stati comunicati dai sindaci Tataranno e Verri con un video messaggio su Facebook

Altri due nuovi casi di coronavirus in Basilicata: uno a Bernalda e l'altro a Marconia di Pisticci. Nel primo caso riferisce il sindaco Domenico Tataranno, "non è una paziente che è legata ai pregressi positivi, ma è nuovo a tutti gli effetti". Da quando appreso, si tratterebbe di una donna ricoverata in un ospedale della provincia di Matera, che avrebbe subito nelle settimane scorse un intervento di chirurgia ortopedica, poi dimessa sarebbe ritornata qualche giorno dopo in Pronto Soccorso per problemi respiratori.

Per il caso di Marconia invece la sindaca Viviana Verri ha comunicato via Facebook il nuovo caso: "Abbiamo ricevuto la comunicazione di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel territorio di Marconia. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli sanitari. Al momento le sue condizioni di salute risultano buone".