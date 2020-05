E' precipitato da un'altezza di circa quattro metri in un dirupo

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella mattinata di oggi sono intervenuti a Vaglio Scalo in provincia di Potenza per soccorrere un uomo che in prossimità di un cavalcavia ferroviario, è precipitato da un'altezza di circa quattro metri in un dirupo. I Vigili del fuoco ricevuta la chiamata di soccorso si sono immediatamente recati sul posto con una autopompa, un fuoristrada ed un autofurgone SAF (Speleo Alpino Fluviale) insieme a sei unità.

All'arrivo hanno trovato l'uomo cosciente ed è stato recuperato e affidato alle prime cure dei sanitari del 118 che nel frattempo sono sopraggiunti. Per trasportarlo al primo passaggio a livello (distante circa un chilometro) dove c'era l'ambulanza in attesa, c'è voluto l'intervento anche di una rincalzatrice delle ferrovie. L'uomo ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti anche i Carabinieri e personale delle Ferrovie dello Stato.