Doveva uscire di casa con il suo cane, quando all’improvviso ha fatto l’amara scoperta

Ha dell’incredibile la storia segnalata da una signora che ci ha contattato per raccontare la sua disavventura. Il tutto è accaduto la sera di sabato 2 maggio, in pieno centro abitato a Policoro, esattamente in via Puglia, quando la donna si è ritrovata davanti la porta della sua abitazione un branco di cinghiali. La protagonista della disavventura doveva uscire di casa per far fare i bisogni al suo cane, quando all’improvviso ha sentito strani rumori e, quando ha aperto la porta di casa si è trovata a pochi passi con un cinghiale che, per nulla spaventato, ha continuato a gironzolare nei dintorni, con figli al seguito, senza preoccuparsi affatto della presenza umana.

A temere è stata invece la donna che, senza pensarci troppo, ha richiuso la porta di casa ed ha aspettato che la famigliola se ne andasse per uscire con il suo cane che nel frattempo tremava dallo spavento. Non sarebbe la prima volta che i cinghiali si materializzano davanti alle abitazioni e nei giardini, lamenta la donna, ormai questi grossi animali che si avvicinano nel centro abitato non hanno più paura dell’uomo. Vi avevamo raccontato mesi addietro anche della situazione di numerosi cinghiali in zona lido, con i residenti intimoriti per la presenza in branchi nei pressi delle loro abitazioni.

Claudio Sole