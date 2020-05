E' risultata negativa al tampone del Covid-19. Il suo annuncio attraverso Facebook

Abbiamo appreso pochi minuti fa che la direttrice della casa di riposo "Santa Rita" di Noepoli è risultata negativa al tampone del coronavirus. A dirlo la stessa diretta interessata, Angela Campa, che attraverso un post su Facebook ha diramato la notizia: "Finalmente è finito un incubo, è come se fossi stata in prigione ed ora hai bisogno di "aria".

Ho riflettuto molto in solitudine in questo mese di quarantena ed ho capito realmente chi può avere un posto nella mia vita e chi invece dovrà essere solo ignorato. Tanti di voi mi hanno sostenuta, alcuni inaspettatamente, ed è stato bello aprire nuovi rapporti che hanno accompagnato questo mio triste percorso regalandomi uno spiraglio di luce quando tutto era buio. Ringrazio tutti i miei colleghi e i miei nonnini con il quale non ho smesso mai di comunicare e che non vedo l'ora di rivedere".