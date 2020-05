E' successo in via Due Torri con la chiusura dell'area a veicoli e persone

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella giornata di oggi poco prima di mezzogiorno, sono intervenuti a Potenza in via Due Torri per la perdita di gpl da un autoveicolo. Il proprietario dell'autovettura, dopo una breve sosta ritornando al proprio mezzo sentiva un sibilo ed un forte odore di gas, prontamente ha richiesto l'intervento al 115.

I Vigili del fuoco di Potenza, giunti sul posto, hanno subito messo in sicurezza l'area chiudendo la viabilità a veicoli e persone, controllando la fuoriuscita del gas disperdendolo con getti d'acqua ed impedire allo stesso di incanalarsi in cunicoli o condotti fognari. I vigili del fuoco, sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada con cinque unità. Al termine dell'intervento, il veicolo è stato rimosso in via precauzionale dal personale del soccorso stradale. Nel corso dell'intervento a lavoro anche i Carabinieri e la Polizia locale.