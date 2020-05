Utilizzare l’autolettura per monitorare i consumi e comunicare quelli effettivi onde evitare conguagli non corretti

Considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale e al fine di garantire la sicurezza del personale dipendente della società e degli stessi utenti, alla luce dei provvedimenti normativi emanati sulle misure di prevenzione e contenimento relative alla diffusione del virus, è stata disposta, fino a nuova determinazione, la sospensione di tutte le attività di letturazione dei misuratori idrici, che la Società aveva iniziato ad espletare in modo massivo, attraverso un’attività straordinaria a partire dall’inizio del 2020. Non essendo stata prevista, al momento, dall’autorità governativa alcuna sospensione nei pagamenti delle bollette dell’acqua nè della fatturazione, si auspica la fattiva collaborazione degli utenti sia per consentire ad Acquedotto Lucano di proseguire nelle azioni di determinazione dei consumi idrici basati su dati certi, sia per consentire l’emissione di bollette correttamente calcolate sulla base dei consumi reali ed effettivi. Si richiede, pertanto, agli utenti di utilizzare lo strumento dell’autolettura del contatore per monitorare i consumi e comunicare quelli effettivi al gestore onde evitare l’addebito di consumi presunti e conguagli non corretti.

“In attesa del riavvio delle attività di letturazione, sospese a causa della particolare situazione emergenziale che stiamo vivendo, è importante – afferma l’Amministratore Unico Giandomenico Marchese – la fattiva collaborazione di tutti gli utenti attraverso l’autolettura, affinché la prossima fatturazione, prevista a giugno, possa contenere dati riferiti a consumi reali ed effettivi e consentire l’emissione della bolletta riportante l’importo corretto. L’autolettura consentirà – continua Marchese – di non calcolare consumi presunti che potrebbero determinare conguagli difformi e di tenere sotto controllo la bolletta”. L’autolettura, che di norma può essere comunicata in ogni momento dell’anno, per la prossima fatturazione potrà essere comunicata dal 25 maggio al 2 giugno 2020 attraverso le seguenti modalità:

a)accedendo al sito internet www.acquedottolucano.it nella specifica sezione “Autolettura”;

b) contattando il numero verde 800 992292, digitando il tasto 1 e seguendo le indicazioni del risponditore automatico;

c) inviando un sms al numero 339 9941802.

Prima di procedere all’invio del consumo rilevato, è necessario avere con sé una fattura nella quale sono riportati il codice cliente e l’ULM del proprio contatore, la cui indicazione è richiesta per comunicare correttamente l’autolettura. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.acquedottolucano.it.