Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Cocaina, marijuana, una pistola revolver, semiautomatica, un fucile ad aria compressa e armi da taglio

Nell’ambito dei servizi intensificati dal Questore sul territorio di questo Capoluogo, Agenti della Polizia di Stato di Potenza, con la collaborazione di unità cinofile di Napoli, hanno arrestato a Potenza in flagranza di reato di N. S. di anni 50 e il figlio di anni 28, poiché ritenuti responsabili di detenzione illegale a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, armi da fuoco e munizionamento. Sulla scorta di attività informativa condotta sul territorio cittadino, grazie alle segnalazioni di alcune persone, era emerso che i due, padre e figlio, avevano messo su una consistente “piazza di spaccio” ed utilizzavano una baracca ubicata in contrada Faloppa come luogo di occultamento e della droga e delle armi da fuoco.

L’attività di perquisizione locale eseguita con l’ausilio del piccolo “Pocio”, un Jack Rassel in forza al Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Napoli, ha permesso di rinvenire e sequestrare cocaina, marijuana, una pistola revolver, una pistola semiautomatica, un fucile ad aria compressa ed armi da taglio oltre a diverso munizionamento e a 3.250 euro in denaro contante. L’operazione estesa anche ai domicili ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di droga nonché di pervenire alla denuncia a piede libero di un’altra persona e alla segnalazione alla Prefettura di una ulteriore giovane donna.