Fortunatamente sulla strada sottostante al momento non transitava nessuna auto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, questa mattina sono intervenuti nel capoluogo lucano per il distacco di alcuni pezzi di intonaco dal sottopasso di viale Marconi, in prossimità della stazione ferroviaria centrale. Fortunatamente sulla strada sottostante al momento non transitava nessuna auto, soltanto un automobilista in arrivo ha assistito al distacco evitando di essere colpito.

I Vigili del fuoco si sono recati sul posto con una autopompa, un fuoristrada e con cinque unità, il sottopasso è stato chiuso al traffico cittadino per il tempo strettamente necessario per ultimare la rimozione delle imminenti parti di intonaco in pericolo di distacco. A lavoro anche la Polizia Locale per veicolare il traffico.