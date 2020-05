Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il secondo tampone consecutivo che è risultato negativo

E' guarito il paziente di Latronico affetto da coronavirus. Ne da notizia il sindaco della cittadina termale Fausto De Maria: "Finalmente mi è appena arrivata la notizia del secondo tampone consecutivo che è risultato negativo per il nostro unico concittadino che era stato contagiato più di un mese fa!

Finalmente possiamo dire che a Latronico non c’è nessun caso di Covid 19. Al nostro concittadino Egidio Sisinni auguriamo subito una bellissima passeggiata all’aria aperta. Ringraziamo lui e tutta la sua famiglia per la pazienza, per il grande senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità".