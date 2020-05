I contagi al momento attivi in tutta la regione sono 83 su 23.347 tamponi analizzati

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 18 maggio, sono stati effettuati 766 test per l’infezione da Covid-19 di cui 1 è risultato positivo e riguarda un cittadino residente a Banzi di rientro in Basilicata. Dei test analizzati 70 sono relativi all’indagine epidemiologica del Comune di Irsina. Accertato inoltre un ulteriore caso di positività di rientro di una persona residente a Torino e in isolamento domiciliare in Basilicata.

Con questo aggiornamento i contagi al momento attivi in tutta la regione sono 83 poiché ai 93 di ieri bisogna aggiungere la nuova positività e sottrarre le 11 persone guarite. Agli 83 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano e 1 di Bernalda), 283 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato dal San Carlo e 2 pazienti lucani diagnosticati in un’altra regione e in isolamento in Basilicata come il nuovo paziente residente a Torino.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 23.347 tamponi, di cui 22.935 risultati negativi. Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 27, così suddivisi: all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza 5 sono in malattie infettive e 4 in pneumologia; all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 15 sono in malattie infettive, 1 in terapia intensiva e 2 in pneumologia. I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 56. Il prossimo aggiornamento domani, 20 maggio, alle ore 12,00.