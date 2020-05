Denunciato in stato di libertà anche un 51enne, trovato nell'abitazione dell'arrestato

Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nel corso di apposito servizio teso al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 44enne e denunciato in stato di libertà un 51enne, entrambi di Montescaglioso (MT), ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare a Montescaglioso, i militari della Stazione Carabinieri, già da diversi giorni stavano effettuando dei mirati servizi di osservazione nei pressi di un'abitazione del posto, dove, ad orari insoliti, vi era un anomalo via vai di persone. I Carabinieri, nella serata di sabato, valutati gli elementi raccolti sino a quel momento, hanno deciso di intervenire presso l'abitazione dove, nella circostanza, vi erano presenti un 44enne (proprietario dell'abitazione) ed un 51enne, sempre di Montescaglioso.

I militari presupponendo lo svolgimento di un'attività di spaccio, hanno proceduto alla perquisizione personale dei due soggetti, nonché domiciliare, all'esito delle quali, a carico del 44enne, sono state rinvenute numerose dosi di cocaina, nonché una somma di denaro di circa € 300, presunto provento dell'attività di spaccio, e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Nel prosieguo delle operazioni, è stata poi eseguita una perquisizione anche presso l'abitazione del 51enne, nel corso della quale sono state trovate alcune dosi di eroina nonché materiale vario per il confezionamento. Ultimati gli accertamenti e ricostruita la dinamica dei fatti, il 44enne è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Matera, mentre il 51enne è stato denunciato in stato di libertà.