Lo annuncia con un post su Facebook il sindaco Celano. Si tratta di una persona rientrata dal nord Italia

A Valsinni piccolo centro della valle del Sinni si registra un nuovo caso di coronavirus. Ad annunciarlo via social con un post su Facebook il sindaco Gaetano Celano. Si tratta di una persona rientrata dal nord Italia poche settimane fa. "Non Vi nascondo che questa sera - comunica il primo cittadino - avrei, comunque, "bussato" alle Vostre porte, per rinnovare l'invito al rispetto delle regole. Fase 2 non vuol dire liberi tutti di fare quello che ci pare! Abbiamo superato mesi difficilissimi e drammatici, pagando un prezzo altissimo sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico.

Abbiamo pagato, tutti, per andare avanti, per evitare, il più possibile, l'aumento dei contagi e non per tornare indietro, al lockdown più completo, dopo solo pochi giorni dall'avvio della fase 2. O capiamo che le regole devono continuare ad essere rispettate o mi vedrò costretto a nuove ordinanze restrittive già nei prossimi giorni, da subito. Non mi piace vestire i panni del sindaco sceriffo, ma quando si dice "No assembramenti" "uso delle mascherine" e "rispetto della distanza" significa che TUTTI DOBBIAMO RISPETTARE QUESTE SEMPLICI REGOLE.

Continueremo, insieme alle forze dell'ordine, a verificare il rispetto delle regole: se dovessi vedere/ricevere segnalazioni di assembramenti nei locali o per le strade di Valsinni, soprattutto nei vicoli del centro storico, dovrò, necessariamente, prendere dei provvedimenti, come, ad esempio, la limitazione degli orari di apertura delle attività commerciali. Ripeto ancora una volta: rispettiamo le regole! Facciamolo per il rispetto della salute di tutti! Facciamolo per i gestori delle attività, che sarebbero penalizzati da provvedimenti restrittivi. Spero, anzi, sono certo di trovare nei Vostri comportamenti collaborazione e buon senso". Ricordiamo che ad oggi nella comunità valsinese è il quinto caso che si registra di coronavirus.