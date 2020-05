Verrà istallato nel parcheggio nei pressi dell’ospedale San Carlo di Potenza

La pioggia non ferma l’esercito che ha il compito di mettere in piedi fisicamente l’ospedale da campo donato dal Qatar. Mentre imperversava il maltempo su Potenza, l’esercito provvedeva a scaricare il materiale destinato all’installazione dell’ospedale e al montaggio delle piastre per l’installazione. Un ospedale da campo che verrà istallato nel parcheggio nei pressi dell’ospedale San Carlo e che ospiterà i tre moduli con circa 200 posti letto. In via di completamento i lavori di avviamento per portare acqua potabile, elettricità e scarichi fognari destinati a durare nel tempo. Rispetto all’ospedale impiantato in Veneto, i lavori, per quello della Basilicata, sono stati fatti per una permanenza definitiva.

Trenta le unità dell’esercito arrivate a Potenza con dieci mezzi operativi per completare in poco tempo e rendere funzionante la struttura sanitaria da campo. I militari verranno supportate da diverse squadre di volontari della protezione civile che avranno il compito di conoscere le tecniche di montaggio e smontaggio della struttura per un’operatività di emergenza futura in un altro posto della regione. Le previsioni, imprevisti metereologici, nel giro di qualche mese e la struttura dovrebbe trovare nel pieno dell’operatività accogliendo pazienti persone positive asintomatici da Covid-19.

Oreste Roberto Lanza