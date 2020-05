Attualmente a Policoro non risulta nessun caso di positività al Covid-19

Nella giornata in cui non ci sono tamponi positivi in regione, arriva un'altra bella notizia da Policoro, con la guarigione dell'ultimo paziente affetto da coronavirus. A darne notizia il primo cittadino Enrico Mascia attraverso un post su Facebook: "Finalmente possiamo comunicarvi la notizia che tutti speravamo di leggere. È appena stata revocata l'ultima ordinanza di isolamento domiciliare in seguito alla negatività dei risultati dei tamponi effettuati.

Attualmente, a Policoro non risulta nessun caso di positività al Covid-19. Ma questo non deve farci abbassare la guardia. Il virus è ancora una minaccia. Proteggiamoci e proteggiamo gli altri evitando assembramenti e rispettando tutte le norme igienico-sanitarie vigenti. Solo insieme ce la faremo". Ricordiamo che a Policoro dall'inizio dell'emergenza si sono avuti dodici casi tra pazienti residenti in città e ospedalizzati nelle strutture.