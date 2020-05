Send by email

L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio

Stava raccogliendo lumache vicino ai binari, a Filiano (Potenza), ma non si era accorto di creare disagi alla circolazione ferroviaria, che è stata interrotta: un 71enne è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria per interruzione di pubblico servizio.

Gli agenti della Polizia ferroviaria sono intervenuti dopo essere stati allertati dal capotreno del regionale Potenza-Melfi che aveva visto l'anziano attraversare più volte i binari. Ai poliziotti il 71enne - che abita nei pressi dei binari - ha detto "di non essersi reso conto della situazione di pericolo e ha spiegato - è scritto in un comunicato diffuso dalla Polfer - di aver interpretato i fischi del treno come un saluto da parte di qualche sua vecchia conoscenza fra i ferrovieri".