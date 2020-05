Si stima che saranno coinvolte circa 150 mila persone a livello nazionale. In Basilicata circa 70 comuni

Anche numerosi comuni della Basilicata sono stati selezionati tra i 2500 comuni italiani per i test sierologici nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. La rilevazione è partita il 25 maggio. Istat e Ministero della Salute condividono la titolarità dell’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-COV2, nell’ambito delle rispettive competenze statistiche e sanitarie (DL n. 30 del 10/05/2020 pubblicato in G.U. n.119).

L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza, l’attività economica.

Su tutto il territorio nazionale si stima che saranno coinvolte circa 150 mila persone. I nominativi sono stati estratti dall’Istat a partire dai propri registri statistici al fine di assicurare la rappresentatività per genere, sei fasce di età e settore di attività lavorativa a livello nazionale e regionale. Le informazioni raccolte riguardano lo stato di salute e le condizioni socio-economiche del soggetto intervistato in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. I cittadini selezionati vengono contattati telefonicamente da operatori della CRI, le chiamate provengono dal loro numero che inizia con 06.5510. Viene somministrato loro un breve questionario e viene concordato un appuntamento per i test sierologici, i quali saranno effettuati presso punti di prelievo individuati da Regioni e Province Autonome o presso punti di prelievo della CRI.

Per ottenere risultati più precisi, è fondamentale che le persone, inserite nel campione casuale, diano il loro contributo: partecipare non è obbligatorio ma è un bene per se stessi e per l’intera comunità. In Basilicata sono stati selezionati circa settanta comuni. Ecco l'elenco completo:

In provincia di Matera: Bernalda Ferrandina Gorgoglione Grassano Irsina Matera Miglionico Montalbano Jonico Montescaglioso Nova Siri Pisticci Policoro Pomarico Salandra San Giorgio Lucano Scanzano Jonico Stigliano Tricarico Tursi e Valsinni. Nella provincia di Potenza invece: Anzi Atella Avigliano Balvano Banzi Bella Brienza Campomaggiore Castelgrande Castelluccio Inferiore Chiaromonte Corleto Perticara Filiano Francavilla in Sinni Genzano di Lucania Lagonegro Latronico Lauria Lavello Maratea Marsico Nuovo Marsicovetere Melfi Moliterno Montemurro Muro Lucano Oppido Lucano Palazzo San Gervasio Picerno Pietragalla Pietrapertosa Pignola Potenza Rapolla Rionero in Vulture Rivello Rotonda Ruoti San Severino Lucano Sant'Arcangelo Sarconi Senise Spinoso Teana Tito Tolve Trecchina Venosa Vietri di Potenza Viggianello e Viggiano.

Claudio Sole