Insieme a loro altre sanzioni con 9 persone arrivate dalla Campania per raccogliere funghi

In un "piccolo appartamento" del centro storico di Genzano di Lucania in provincia di Potenza, 12 giovani - dell'età compresa tra i 17 e 18 anni - senza indossare le mascherine e senza "osservare le distanze fisiche tra di loro", stavano ascoltando musica, consumando cibi e bevande: sono stati individuati e sanzionati dai Carabinieri.

Inoltre, sempre nell'ambito dei controlli sul rispetto delle prescrizioni previste dalla fase 2 dell'emergenza coronavirus, a Lauria i militari dell'Arma hanno elevato sanzioni nei confronti di nove persone, tra i 32 e 61 anni, provenienti dalla Campania, sorprese a raccogliere funghi senza autorizzazione e tesserino e quindi in assenza "di comprovate esigenze" per essere in Basilicata.