Eseguiti più di 130 tamponi e 60 test rapidi tutti con esito negativo

A Latronico sono tutti negativi i tamponi eseguiti a sabato scorso, lo comunica con grande soddisfazione il sindaco Fausto De Maria. Inoltre, per proseguire la campagna di prevenzione, verranno eseguiti altri 17 tamponi per chi è rientrato da altre regioni ed è attualmente in quarantena.

Fino ad ora, nella cittadina termale sono stati eseguiti più di 130 tamponi e 60 test rapidi, tutti con esito negativo. A breve partirà anche l'ispezione con le chiamate della Croce Rossa Italiana, che coinvolgerà alcuni cittadini latronichesi, che saranno sottoposti ai test sierologici in base alla campagna di screening prevista dal Ministero della Salute.