In Basilicata il prossimo week end non sarà esattamente primaverile. Condizioni meteo in peggioramento tra il 29 e il 30 maggio: un nucleo freddo in quota in moto retrogrado dai Balcani all'Adriatico coinvolgerà con maggiore decisione anche le regioni meridionali, innescando rovesci e temporali più frequenti, intensi e diffusi anche nelle aree interne della regione.

Le temperature si manterranno ancora su valori inferiori alle medie del periodo. Il Dipartimento regionale della protezione civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali valido, su tutto il territorio regionale, dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 30 maggio 2020. Il grado di allerta è stato fissato al livello giallo.

Silvia Silvestri