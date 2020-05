Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La segnalazione è arrivata da numerosi cittadini che hanno subito avvisato le autorità competenti

Si presentano davanti casa di anziani o gente in difficoltà spacciandosi per assistenti sociali, per acquistare medicine o generi alimentari, chiedendo denaro. E' questo quello che sta accadendo a Policoro negli ultimi giorni. La segnalazione è arrivata anche alla nostra redazione da parte di numerosi cittadini che hanno chiesto di diffondere il messaggio.

Altrettanto ha fatto il primo cittadino Enrico Mascia attraverso un post su Facebook: "Giungono diverse segnalazioni circa la presenza di alcune donne che si aggirano per le case di Policoro spacciandosi per assistenti sociali del comune e offrendosi di comprare medicinali o generi alimentari e pagare le bollette chiedendo denaro. Trattasi di deprecabile tentativo di truffa. Pertanto si invitano tutti i cittadini a porre la massima attenzione e a diffidare di chi si spaccia per dipendente comunale o di altro ente al solo scopo di introdursi nelle abitazioni.

In caso di dubbio è opportuno chiamare gli uffici comunali per verifiche e segnalazioni al numero 0835.9019260 o direttamente agli uffici del Servizio Sociale ai numeri 0835.9019257/254. Inoltre, si invita a segnalare sempre persone o episodi sospetti al Comando della Polizia Municipale di Policoro al numero 0835.980876 o alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio".