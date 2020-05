Al momento non si segnalano particolari danni a cose o persone ma si teme per i terreni agricoli

Una violenta grandinata si è abbattuta nella zona nord della Basilicata. Colpita in modo particolare la cittadina di Lavello, con dei grossi chicchi di ghiaccio che hanno ricoperto lunghi tratti di strade. Al momento non si segnalano particolari danni, a cose o persone. Preoccupazione invece per i terreni agricoli, che potrebbero aver subito dei danni, che ancora non sono stati quantificati.

L'effetto violento è causato da una perturbazione in arrivo dal nord est europeo che causa rovesci e temporali di forte intensità. Le correnti fredde di origine russa hanno causato un brusco calo delle temperature fin sotto le medie stagionali.