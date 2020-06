L'uomo ha palpeggiata la natica della 17enne che passeggiava con il fidanzato

Agenti investigativi della Questura di Matera hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, per violenza sessuale, un uomo di Irsina di 46 anni, pluripregiudicato. D’intesa con il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nella tarda serata del 1° giugno una diciassettenne, mentre passeggiava nel pieno centro di Matera con il suo fidanzato, ha incrociato due uomini che procedevano nel senso opposto e che d’un tratto si sono bloccati per posizionarsi dietro la ragazzina. Uno dei due, all’improvviso, ha toccato con forza una natica della donna e, stringendo con veemenza, l’ha palpeggiata ripetutamente.

Il gesto, tanto veloce quanto scioccante, ha lasciato impietrita la vittima, profondamente disorientata. Non è passato inosservato al fidanzato che, notevolmente contrariato, velocemente ha raggiunto il molestatore, il quale si era allontanato in altra direzione con il suo amico. Tra i due è nata un’accesa discussione verbale che non è sfuggita agli Agenti della Polizia di Stato in transito in quel momento. La poliziotta, componente di uno degli equipaggi, è riuscita a farsi raccontare dalla ragazzina, in lacrime e profondamente turbata, quanto accaduto. Le successive evidenze probatorie acquisite hanno permesso agli Agenti della Polizia di Stato di trarre in arresto il 46enne di Irsina.