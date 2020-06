Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

"Da oggi nessun materano risulta essere contagiato dal virus"

A Matera non ci sono più contagiati dal Covid-19. E’ risultato negativo anche l’ultimo tampone effettuato sull’unico paziente ancora affetto da coronavirus che si trovava in isolamento domiciliare. “E’ una splendida notizia – ha commentato il Sindaco, Raffaello de Ruggieri – che ci fa guardare con più tranquillità al futuro. Da oggi nessun materano risulta essere contagiato dal virus ma dobbiamo continuare ad adottare quei comportamenti prudenti che ormai sono purtroppo diventati per noi usuali: mantenere le distanze interpersonali,

utilizzare le mascherine in luoghi chiusi aperti al pubblico e in luoghi aperti quando si è a contatto con altre persone stando attenti ad evitare gli assembramenti. Sono regole che possono permetterci di ridurre il rischio di contrarre il coronavirus, specie in questa terza fase che deve riportarci alla normalità pur nella consapevolezza di dover convivere con il Covid”.