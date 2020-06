Send by email

Un automobilista di passaggio ha chiamato i soccorsi. Illeso il conducente

Un furgone ha preso fuoco improvvisamente nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Statale Sinnica sul viadotto Monte Cotugno all'uscita della galleria Serra della Pietra in direzione Senise. A chiamare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio che si è fermato per assicurarsi che non ci fossero danni a persone.

Fortunatamente il conducente è riuscito a scendere in tempo appena ha visto il fumo fuoriuscire dal vano motore del mezzo. Sul posto i Carabinieri di Senise e i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che le stesse si propagassero nei terreni circostanti l'arteria stradale.

Foto: Radio Senise Centrale