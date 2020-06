Era in quarantena dal 16 maggio scorso

E' guarito il paziente di Chiaromonte rientrato dalla vicina Campania e risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo la sindaca Valentina Viola attraverso un post su Facebook. "Mi è stato comunicato dall’autorità Sanitaria competente che la persona positiva al Covid-19 e in quarantena dal 16 maggio scorso è ufficialmente guarita.

Anche l’ultimo tampone effettuato ieri, previsto dal protocollo, è risultato negativo. Non posso che essere contenta per la persona guarita e per tutta la comunità di Chiaromonte. Ringrazio ancora tutte le autorità competenti ma anche voi tutti, miei concittadini, per il rispetto e il forte senso di responsabilità che avete dimostrato anche in questa situazione".