L'uomo era agli arresti domiciliari ed ha tenuto per oltre quattro ore sotto casa Carabinieri e Polizia

Si trovava ai domiciliari per furto d'auto ed altri reati l'uomo che la notte scorsa a Policoro è prima uscito di casa, poi resosi conto dell'accaduto e intercettato dai Carabinieri, si è barricato nella sua abitazione minacciando azioni di autolesionismo con una lametta, che ha usato prima per procurarsi dei tagli sulla pelle e successivamente, in preda ad una crisi di nervi ha tentato di ingoiarla.

Ci sono volute oltre quattro ore di trattative e convincimenti da parte dei Carabinieri in collaborazione con la Polizia per far ragionare l'uomo che alla fine ha aperto la porta di casa. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno medicato l'esagitato e poi accompagnato al pronto soccorso del nosocomio jonico. Una volta uscito dall'ospedale è stato riportato a casa dai Carabinieri per proseguire gli arresti domiciliari, aggravati nel frattempo da una denuncia per evasione.