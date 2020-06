I fatti risalgono al 2017 nel corso di un consiglio comunale

La vicenda. Giovanna Merlo, ex vice sindaco ed ex assessore al bilancio del Comune di Scanzano Jonico, nella riunione di giunta dell’8.3.2017, manifestava il proprio dissenso al documento unico di programmazione ed al bilancio di previsione 2017-2019 chiedendo che la relativa approvazione fosse preceduta da un approfondimento di alcuni elementi economico-finanziari (tra cui debiti fuori bilancio) i cui documenti non era riuscita ad avere perché il funzionario preposto non era in servizio. Dopo qualche giorno il Sindaco le revocava la delega da Vice Sindaco e da assessore al bilancio. Nel corso del Consiglio Comunale del successivo 27 marzo, si verificava un aspro confronto politico-amministrativo tra il Sindaco e la Sig.ra Merlo; quest’ultima, sulla base di elementi tecnici, spiegava le ragioni del suo dissenso al documento programmatico e al bilancio. Il Sindaco replicava alle critiche politiche e, in modo irriguardoso, chiamava ripetutamente bugiarda la Sig.ra Merlo, come risulta dal verbale della seduta consiliare.

La contrapposizione continuava fino a quando la Sig.ra Merlo, nel contestare le inconsistenti argomentazioni dell’ex Sindaco, ricordava altresì un episodio verificatosi nell’ambito di una riunione del gruppo di maggioranza, di cui si era reso protagonista lo stesso Sindaco; episodio confermato dell’istruttoria dibattimentale svolta. L'ex Sindaco Avv. Ripoli e gli ex assessori Pantano, Sabato e Puce, non gradendo il richiamo di tale episodio, denunciavano la Sig.ra Merlo e suo marito Cavallo Agostino; quest’ultimo, presente tra il pubblico, perché, a loro dire, aveva minacciato il Sindaco. Vero è che, in quella infuocata seduta di Consiglio Comunale, cui partecipò un folto pubblico, molti dei presenti (tra cui, il Sig. Cavallo) protestarono dopo che la Sig.ra Merlo fu ripetutamente interrotta e ingiuriata mentre svolgeva il suo intervento. La Sig.ra Merlo e coniuge venivano tratti a giudizio per rispondere la prima di oltraggio a pubblico, il secondo di minaccia. Dopo una approfondita istruttoria, all’udienza del 18 maggio scorso, il Giudice Staffieri ha assolto la Sig.ra Merlo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nella sentenza si legge: <<……il Presidente del Consiglio dava dunque, la parola alla MERLO che contraddiceva il Sindaco, ribadendo, in sostanza, che le vere ragioni delle revoche risiedevano nel fatto che la stessa era divenuta "voce di disturbo", con le sue reiterate critiche all'indirizzo politico impresso alla giunta in contrasto (a suo dire) con il mandato ricevuto dagli elettori, anche nella parte confluita nel DUP posto alla sua attenzione della seduta di giunta di qualche giorno prima..>>. Prosegue il giudicante evidenziando l’assenza di presupposti del reato di oltraggio a pubblico ufficiale; per la posizione dell’altro imputato, il Giudice ha ritenuto, invece, la propria incompetenza per materia rientrando, la fattispecie, nella competenza del Giudice di Pace. L’Avv. Leonardo Pinto, difensore di entrambi gli imputati, ha rilasciato la seguente dichiarazione: Il Giudice ha assolto la Sig.ra Merlo con motivazione ineccepibile destinata a fare giurisprudenza. La vicenda è triste e denota l’insofferenza verso il legittimo dissenso di assessore e/o consigliere comunale a scelte politico-amministrative, oltre che l’insofferenza alla critica politica da parte dei denuncianti che, anziché apprezzare e valorizzare le osservazioni della Sig.ra Merlo, l’hanno denunciata commettendo un grave errore politico. L’insofferenza verso il dissenso e la critica politica è perniciosa per la democrazia. La Sig.ra Merlo ha dovuto subire un processo penale per aver fatto il suo dovere di Consigliere Comunale leggendo e studiando atti e documenti prima di esprimere il preteso voto favorevole>>.