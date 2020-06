Danni al magazzino e tre autoveicoli parcheggiati in prossimità

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 03.12 circa, sono intervenuti in località Piano della Spina a Filiano per un incendio all'interno di un caseificio. I Vigili del fuoco, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento.

Ingenti danni agli uffici, al magazzino e tre autoveicoli parcheggiati in prossimità. Seguiranno accertamenti tecnici per la stabilità del fabbricato e sopralluogo da parte del Nucleo Investigativo Antincendi per scoprire la dinamica dell'incendio. I Vigili del fuoco si sono recati sul posto con due autopompe, un fuoristrada, due autobotti e un carro aria, per un totale di dodici unità. L'intervento è ancora in corso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.