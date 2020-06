Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L'acqua ha invaso alcuni locali e gli spazi antistanti le attività commerciali

La forte pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su Policoro ha creato non pochi disagi in città. Da segnalare per l'ennesima volta problemi alla struttura del mercato coperto, che con l'abbondante pioggia ha avuto numerosi problemi di infiltrazioni dalla copertura.

L'acqua ha invaso alcuni locali e gli spazi antistanti le attività commerciali. Ormai è da diverso tempo che i commercianti che vi operano all'interno segnalano problemi di inadeguatezza con il pericolo di caduta di calcinacci ma anche di alcuni elementi della struttura stessa.

"Più volte abbiamo segnalato la pericolosità agli uffici comunali ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta o anche un sopralluogo. Sinceramente - riferiscono alcuni dei commercianti che vi operano all'interno - siamo seriamente preoccupati anche per l'incolumità nostra ma soprattutto dei nostri clienti che ogni giorno affollano l'area".