Il Sindaco Bartolomeo: “non alimentiamo cattiveria”. Danni per oltre duemila euro

Atti di vandalismo la notte scorsa a Calvera, piccolo centro in provincia di Potenza. Danni quantificati per oltre duemila euro. Nella mattinata, dopo la segnalazione fatta da un cittadino, sono intervenuti i tecnici del comune e i carabinieri per verificare la dinamica dell’evento. I danni riscontrati riguardano una fontana storica, costruita negli anni sessanta e diversi vasi ornamentali in gesso con piante stagionali, in particolare quelli presenti sulla scalinata del comune. Il materiale rovinato è stato poi ritrovato buttato in un dirupo dietro la piazza. Il comune ora pensa al ripristino rapido.

“Certo – precisa subito Pasquale Bartolomeo, sindaco di Calvera, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione –stiamo lavorando in tal senso soprattutto per il ripristino della fontana che è simbolo del paese, vicino al comune, di valore storico che ricorda tanti momenti indimenticabile del nostro passato. Una fontana caratteristica della piazza”. La domanda sorge spontanea: chi è l’autore di questa inusuale azione. “C’è un mix motivazionale – sottolinea Pasquale Bartolomeo – tra un’azione dimostrativa mescolata, molto probabilmente all’abuso di alcool”.

Un evento che ha colpito una comunità intera in un paese tranquillo, sconvolto dall’accaduto. “Il messaggio che voglio lanciare alla mia comunità – conclude Pasquale Bartolomeo – è quello di non alimentare la cattiveria e l’odio, può stimolare persone che magari si sfogano in questo modo. Il mio invito è quello di collaborazione e di mantenere sempre alto lo spirito comunitario per il bene di tutti noi”.

Oreste Roberto Lanza