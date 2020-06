Send by email

Il proprietario di casa minaccia i due affittuari. Interviene la polizia

A Matera quando ha scoperto che nel suo appartamento, regolarmente locato, abitavano due gay, un uomo avrebbe minacciato la coppia intimando loro di andar via immediatamente. I due si sono rivolti alla polizia, che ha conseguentemente denunciato in stato di libertà il padrone di casa. Sembrerebbe che tra il proprietario e l'affittuario non vi fossero stati precedenti problemi, perlomeno prima di queste minacce arrivate,

dal canto loro, dopo la scoperta della loro relazione omosessuale. La coppia ad ora continua a vivere nella casa presa in affitto mentre sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti della Squadra volanti della Questura, coordinati dalla Procura della Repubblica di Matera. Gli investigatori stanno accertando la versione dei due uomini e quanto accaduto.

Silvia Silvestri