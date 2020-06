Send by email

I due feriti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze lo spaventoso incidente avvenuto la notte scorsa sulla Statale 169 in località Piano del Cerro a Oppido Lucano, dove sono state coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. L'impatto è avvenuto poco dopo le 3.30 tra le due auto che viaggiavano nel senso di marcia opposto.

E' stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza per estrarre dalle lamiere i due feriti che erano alla guida dei mezzi. Sul posto anche i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure hanno provveduto a trasportare i due feriti presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza. Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata, le due autovetture sono state rimosse dal soccorso stradale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.