Fermato un uomo gia noto alle forze dell'ordine

Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di oggi a Potenza in zona Bucaletto. Il bersaglio sarebbe stato un uomo residente e che fortunatamente non è stato raggiunto dai proiettili esplosi da un pregiudicato noto alle forze dell'ordine.

Motivo del gesto sarebbe stato un litigio tra i due che sarebbe scaturito per futili motivi, sfociato poi nel grave gesto. Sul posto sono immediatamente arrivate le volanti della Polizia che hanno intercettato l'uomo e condotto in Questura per ricostruire l'accaduto. Pare però che siano coinvolte altre persone nella vicenda.