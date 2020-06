Da cinque giorni ormai non si hanno più sue notizie

Apprensione a Brienza in provincia di Potenza dove ormai da cinque giorni non si hanno più notizie di Luigi Cucciolillo di 29 anni. Come riporta il collega Claudio Buono di melandronews il giovane è stato visto per l’ultima volta nella sua cittadina lunedì mattina, 15 giugno. Quella mattina con la sua auto, una Fiat Punto, è partito alla volta di Verghereto,

comune in provincia di Cesena. A lanciare l'allarme i parenti che non avendo più sue notizie si sono fortemente preoccupati. La sua Fiat Punto di colore celeste chiaro è targata DT557GE. Chiunque avesse notizie oppure anche un leggero sospetto di avvistamento è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine della zona interessata.

Claudio Sole