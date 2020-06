Intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la canna fumaria

Il violento temporale che si è abbattuto ieri pomeriggio per diverse ore a Senise ha provocato danni ad un'abitazione in corso Garibaldi dove un fulmine ha colpito una canna fumaria ed il tetto, fortunatamente senza arrecare danni alle persone. Il tutto è accaduto poco prima delle ore 20.00 con l'intervento dei Vigili del fuoco di Potenza con gli uomini del distaccamento volontario di Terranova del Pollino.

L'intervento è stato necessario per mettere in sicurezza la canna fumaria pericolante ed evitare così la caduta di calcinacci e materiale pericoloso. I Vigili del fuoco hanno rimosso con l'ausilio di una piattaforma aerea tutte le parti in imminente pericolo, mettendo temporaneamente in sicurezza l’area, in attesa di ulteriori interventi a cura di ditte specializzate. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale compagnia.