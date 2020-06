I ladri sono stati abili nel prendere la refurtiva e far perdere le proprie tracce

Malviventi in azione la notte scorsa a Policoro all'interno della gioielleria "Mondo d'Oro" di viale Salerno. Portati via gioielli e orologi di valore che al momento non sono stati ancora quantificati. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero entrati dall'ingresso principale forzando la porta blindata. Nonostante l'allarme abbia subito segnalato la presenza all'interno dei ladri, gli stessi sono stati abili nel prendere la refurtiva e far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della locale compagnia che, allertati dall'allarme, non sono però riusciti ad intercettare i ladri che repentinamente si sono dileguati. Sono in corso adesso le indagini tramite l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ed eventuali testimonianze dei residenti svegliati dal suono dell'allarme.