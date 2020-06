Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Da un filmato si vedeva l’uomo prendere a calci ed a bastonate due dei suoi cani

Un uomo di Terranova del Pollino è stato denunciato alla procura della Repubblica di Lagonegro per maltrattamento di animali. Sono stati i militari della stazione Parco Carabinieri del posto a intervenire dopo aver visionato un filmato in cui si vedeva l’uomo prendere a calci ed a bastonate due dei suoi cani. Subito e’ scattato, in collaborazione con il servizio veterinario dell’azienda sanitaria,

il controllo nella sua abitazione che ha constatato la presenza, all’interno di un recinto, di quattro cani, tre cani da caccia e un meticcio, di cui sono stati accertati i maltrattamenti. Gli animali, posti sotto sequestro, sono stati affidati al canile di Latronico e il padrone è stato denunciato e sanzionato, anche perchè tre dei quattro cani erano privi di microchip e iscrizione all’anagrafe canina.