Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro e l'uso delle mascherine

Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 5856 del 22.06.2020, è stata disposta la riapertura del mercato mensile a far data dal giorno 27 giugno 2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si invita allo scrupoloso rispetto delle disposizioni anticontagio:

a) L’area del mercato sarà soggetta a controllo da parte del Comando di PM.

b) Per ogni posteggio di vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori.

c) Gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all’ingresso dell’area di mercato, che:

•gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m.

•sono assolutamente vietati assembramenti di persone.



•È obbligatorio l’uso di mascherine.

d) Gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione.

e) Gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti.

f) Ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso.

g) È obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

h) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

i) In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



j) Gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 m fra cliente e cliente, cliente ed operatore, qualora la disposizione del banco non consenta il rispetto di tale distanza.

k) Ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione.

l) Gli operatori dovranno consentire l’avvicinamento al banco a non più di due clienti per volta e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 m tra loro.