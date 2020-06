Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi poco dopo le ore 13.30 a Policoro nei pressi della complanare direzione svincolo per la statale Sinnica a ridosso della SS106. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno avvisato subito i soccorsi. Le fiamme hanno interessato un terreno incolto ed il costone di un cavalcavia, mandando in fumo erbacce e sterpaglie.

Fortunatamente non ci sono stati ulteriori danni, nonostante nelle immediate vicinanze ci sia uno stabile di un'azienda commerciale. Spente le fiamme ci sono state le operazioni di bonifica dell'area e ulteriori verifiche per evitare l'inizio di altri piccoli incendi.