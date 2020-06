Il corpo rinvenuto nel terreno di sua proprietà era in avanzato stato di decomposizione

Era stato lanciato l'allarme per la sua scomparsa, per l'uomo che è stato ritrovato senza vita ieri sera a Melfi in contrada Le Serre. Il 58enne è stato rinvenuto nel terreno di sua proprietà dai Vigili del fuoco del distaccamento di Melfi che per ore hanno perlustrato la zona in collaborazione con i Carabinieri.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è intervenuto anche il medico legale che dovrà adesso disporre l’autopsia per capire le reali cause del decesso. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada e cinque unità. I Carabinieri del Comando Compagnia di Melfi hanno subito avviato le indagini del caso.