Nel violento litigio soccorso un ragazzo rimasto gravemente ferito

Un sabato sera movimentato quello materano della scorsa notte. Intorno alle 3 di notte in vico Case Nuove, nei pressi di via Ridola, quindi proprio nel centro storico di Matera, un gruppo di ragazzi ubriachi, in seguito ad un litigio, hanno dato inizio ad una violenta rissa, che si è conclusa purtroppo con l'arrivo dell'ambulanza del 118, costretta a soccorrere un ragazzo rimasto gravemente ferito.

I sanitari così come i carabinieri sono intervenuti inseguito alla richiesta di alcuni residenti che hanno sentito in strada grida e anomali rumori, tra cui quello prodotto da un calcio sferrato senza motivo alla porta di un'abitazione sempre di vico Case Nuove. Sull'episodio indagano i Carabinieri, i quali hanno già disposto dei fermi per accertamenti.

Silvia Silvestri