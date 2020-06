Sono state coinvolte due auto in un pauroso scontro frontale

I Vigili del fuoco di Potenza, con il personale del distaccamento di Melfi, sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17.00 circa sulla strada statale presso lo stabilimento Sata di Melfi al Km 2+500, per un incidente stradale. A seguito dell’impatto frontale tra due auto si sono registrati due feriti. Una delle due persone è rimasta incastrata nella sua autovettura e i Vigili del fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatori per estrarre il ferito dalle lamiere accartocciate.

Dopo alcuni tentativi e diverso lavoro svolto l'uomo è stato estratto dal mezzo ed affidato alle cure del personale del 118 che nel frattempo era sopraggiunto sul posto con due autombulanze ed elisoccorso che ha trasportato un ferito all'ospedale San Carlo di Potenza. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada con 5 unità. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei feriti e dell'arteria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso insieme al personale dell'Anas che hanno ripulito l'arteria dai detriti.