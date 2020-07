Send by email

L'Azienda sanitaria di Matera invita gli acquirenti a restituire le confezioni al venditore

L’unità operativa complessa di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria di Matera ha emanato un avviso urgente per informare la popolazione ed in particolare quella del Comune di Scanzano Jonico che all'interno di un Supermercato della cittadina jonica sono state vendute due confezioni di zuppa di farro ritirate dal commercio in quanto presumibilmente contenente botulino.

Il prodotto è denominato Zuppa di Farro gr. 620 lotto 320148 scadenze 5-7-10-11-12 luglio 2020. L’acquirente -fa sapere l’Asm- è invitato a non consumare per nessuna ragione il prodotto e restituirlo con urgenza al supermercato.